Khánh thành đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát và đón chuyến bay charter từ Macau (Trung Quốc)

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai cắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ngành, địa phương cùng các hãng hàng không, tập đoàn, nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực khai thác cảng hàng không, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án được khởi công ngày 19-8-2025. Sau hơn 1 năm triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm, công trình đã hoàn thành theo kế hoạch.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương). Công trình thuộc cấp I với các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn: đường cất hạ cánh số 2 dài 3.048 m, rộng 45 m, nằm song song và cách đường băng hiện hữu 215 m về phía Tây.

Hệ thống đường lăn và thoát nước gồm 4 đường lăn nối, 2 đường lăn thoát nhanh cùng hệ thống mương, cống ngầm, rãnh thấm đồng bộ. Hệ thống bảo đảm hoạt động bay và an ninh gồm đèn tiếp cận CAT II (đầu 33R) và CAT I (đầu 15L); quan trắc khí tượng tự động; hệ thống đường công vụ, hàng rào, bốt gác an ninh.

Đường băng mới đáp ứng khai thác an toàn các loại tàu bay Code C (A320, A321 và tương đương), sẵn sàng tiếp nhận máy bay Code E khi có nhu cầu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Kết quả này thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng; sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai; cùng nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại là 1 trong 4 khâu đột phá, hướng đến mục tiêu xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá.

Trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai hội tụ những lợi thế đặc sắc của đại ngàn Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có điều kiện phát triển kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, logistics, thương mại và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và mạng lưới giao thông liên vùng, việc hoàn thiện hạ tầng Cảng hàng không Phù Cát góp phần tăng cường khả năng kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, mở rộng các hành lang kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

“Công trình không chỉ mở rộng năng lực hạ tầng hàng không, mà còn tạo thêm điều kiện để Gia Lai kết nối nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế” - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai khi đã triển khai dự án trọng điểm này về đích đúng hạn; đưa vào khai thác sử dụng kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng giao thông hàng không, mở thêm cơ hội kết nối và phát triển cho tỉnh Gia Lai và khu vực.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hạ tầng giao thông đi trước mở đường cho phát triển. Đầu tư đồng bộ hạ tầng chiến lược không chỉ nâng cao năng lực kết nối mà còn tạo không gian phát triển mới, thu hút nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng, trong chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, Cảng hàng không Phù Cát giữ vị trí quan trọng trong kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mở rộng không gian phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai.

Việc khánh thành công trình và đưa đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát vào khai thác là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, trong phát triển kết cấu hạ tầng nói chung, hạ tầng hàng không nói riêng, tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển của đất nước.

Đây cũng là sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là giao thông hàng không kết nối liên vùng và hướng ra quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai và các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, cụ thể hóa các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, cập nhật bổ sung các nghị quyết định hướng mới, chương trình phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, giữa vùng cao nguyên với biển; từng bước hình thành các hành lang kinh tế và không gian phát triển mới.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, các cơ quan chuyên ngành và đơn vị quản lý khai thác, bảo đảm Cảng hàng không Phù Cát vận hành an toàn, đồng bộ, khai thác hiệu quả, đúng quy định; nghiên cứu, hoàn thiện định hướng phát triển cảng hàng không gắn với nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế và yêu cầu quốc phòng - an ninh.

Tập trung phát triển du lịch trở thành động lực tăng trưởng quan trọng; chủ động làm việc với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác quốc tế để duy trì, mở rộng các chuyến bay charter, từng bước hình thành Cảng hàng không quốc nội có các tuyến bay quốc tế.

Đồng thời, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, liên kết biển - rừng - cao nguyên, kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên của Gia Lai với những trung tâm du lịch trong nước và quốc tế.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, phát triển công nghiệp chế biến, logistics, thương mại và dịch vụ chất lượng cao; ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo nhiều việc làm và đóng góp bền vững cho ngân sách.

Đặc biệt, cần gắn đầu tư hạ tầng giao thông với phát triển các chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng, nhất là các tuyến kết nối cảng hàng không với hệ thống đường bộ cao tốc, cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và các điểm du lịch.

Trong đó, cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư.

Chuyến bay charter chở du khách từ Macau (Trung Quốc) đáp xuống đường cất hạ cánh sân bay Phù Cát. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với lễ khánh thành, tỉnh Gia Lai tổ chức đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát do Bamboo Airways thực hiện, với 166 hành khách theo kế hoạch.

Chuyến bay được đón tiếp bằng nghi thức chào mừng trang trọng, thể hiện sự thân thiện, hiếu khách và những nét văn hóa đặc sắc của Gia Lai.

Sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế, thúc đẩy kết nối hàng không với du lịch và từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng của Cảng hàng không Phù Cát.

Đặc biệt, chuyến bay mang ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động vận chuyển hành khách thông thường. Đây là bước đi cụ thể trong hành trình mở cánh cửa Gia Lai ra thế giới và đón thế giới đến với Gia Lai.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai trao vòng nguyệt quế chúc mừng các thành viên tổ bay. Ảnh: Đức Thụy

Thông qua kết nối hàng không quốc tế, hình ảnh, văn hóa, con người và những điểm đến đặc sắc của Gia Lai có thêm cơ hội tiếp cận du khách, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, đối tác thương mại và các thị trường quốc tế.

Mỗi chuyến bay quốc tế không chỉ mang đến những du khách mới mà còn mở ra cơ hội hình thành những hành lang hợp tác mới, kết nối thị trường, dòng vốn đầu tư, công nghệ, tri thức và các nguồn lực phát triển.

Đối với Gia Lai, đây là cơ hội để giới thiệu một điểm đến khác biệt - nơi hội tụ vẻ đẹp của biển xanh Quy Nhơn, cảnh quan cao nguyên, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa Chăm, võ cổ truyền Bình Định cùng những giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc.

Tặng quà cho các du khách. Ảnh: Đức Thụy

Sự kết nối giữa biển - rừng và cao nguyên tạo nền tảng phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa đến các hành trình khám phá và trải nghiệm.

Việc mở rộng kết nối hàng không quốc tế còn góp phần tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác quốc tế tiếp cận thuận lợi hơn với những tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Gia Lai.