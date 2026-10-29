Khánh thành đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, đón chuyến bay quốc tế

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Gia Lai, các cơ quan, đơn vị, hãng hàng không và cộng đồng doanh nghiệp.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát được khởi công ngày 19/8/2025. Sau hơn một năm triển khai, công trình hoàn thành theo kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực khai thác cảng hàng không, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường khả năng kết nối của tỉnh với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại là một trong bốn khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định. Việc hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, các bộ, ngành; sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; cùng nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và sự đồng thuận của nhân dân.

Công trình không chỉ bổ sung năng lực hạ tầng hàng không mà còn tạo điều kiện để Gia Lai khai thác hiệu quả hơn những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch và không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính. Với sự hội tụ của cảnh quan đại ngàn Tây Nguyên và vùng duyên hải, tỉnh có tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch biển, rừng, cao nguyên, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và trải nghiệm.

Phun nước tạo cổng đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đáp xuống sân bay. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đặc biệt, trong Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, việc đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) được kỳ vọng góp phần mở rộng thị trường khách, tăng cường kết nối hàng không với du lịch và phát huy hiệu quả khai thác Cảng hàng không Phù Cát.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cho biết, địa phương sẽ phối hợp các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác trong, ngoài nước để duy trì, mở rộng các chuyến bay quốc tế, nghiên cứu phát triển đường bay mới phù hợp nhu cầu thị trường; phấn đấu sớm đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kết nối; đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất, kinh doanh, tạo thêm động lực tăng trưởng, việc làm và nguồn thu ngân sách. Các công trình giao thông liên vùng, trong đó có tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, được xác định có vai trò quan trọng trong kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm du lịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, việc đưa đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát vào khai thác là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong phát triển kết cấu hạ tầng nói chung, hạ tầng hàng không nói riêng, tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển của đất nước.

Ngoài ra, đây cũng là sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là giao thông hàng không kết nối liên vùng và hướng ra quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành tại sự kiện. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đặc biệt, việc đón chuyến bay charter ngay trong dịp khánh thành này là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, biến tiềm năng thành hiện thực đưa Gia Lai kết nối sâu rộng ra thị trường quốc tế. Qua đó, mở rộng cánh cửa giao thương, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, tăng cường liên kết vùng và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh.

Việc khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế là bước tiến trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược của Gia Lai. Hiệu quả lâu dài của công trình sẽ phụ thuộc vào khả năng khai thác, phát triển các đường bay, kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông và hình thành những sản phẩm du lịch, dịch vụ có sức cạnh tranh.