Khánh thành đường băng số 2 tại sân bay Phù Cát

Đường băng

số

2 sân bay Phù Cát

chính thức khánh thành

Tham dự buổi lễ có ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Gia Lai có ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng vốn đầu tư 3.245 tỷ đồng, được khởi công ngày 19/8/2025.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Sau hơn một năm triển khai, công trình hoàn thành theo kế hoạch, chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác bay thương mại từ ngày 29/10.

Việc bổ sung đường cất hạ cánh số 2 được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác của sân bay Phù Cát, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường khả năng kết nối giao thông và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Trong bối cảnh Gia Lai mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, hạ tầng hàng không được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để tăng cường liên kết giữa khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Chiều 29/10, Cảng hàng không Phù Cát đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) do Hãng hàng không Bamboo Airways thực hiện, với 166 hành khách theo kế hoạch.

Chuyến bay được chào đón bằng nghi thức trang trọng, kết hợp giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

Sự kiện diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”, được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng thị trường khách quốc tế và thúc đẩy kết nối hàng không với du lịch.

Các đại biểu tham dự lễ Khánh thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát.

Gia Lai có lợi thế kết hợp giữa biển, rừng và cao nguyên, với các điểm đến như Quy Nhơn, cảnh quan đại ngàn Tây Nguyên, không gian văn hóa cồng chiêng, di sản văn hóa Chăm và võ cổ truyền Bình Định.

Những lợi thế này tạo điều kiện để địa phương phát triển nhiều loại hình du lịch, từ nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái đến du lịch văn hóa và trải nghiệm.

Việc mở rộng kết nối hàng không quốc tế không chỉ tạo thêm cơ hội thu hút du khách mà còn giúp doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư và đối tác nước ngoài tiếp cận thuận lợi hơn với thị trường địa phương.

Gia Lai đặt mục tiêu biến lợi thế hạ tầng thành tăng trưởng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh việc hoàn thành công trình mới chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn là khai thác hiệu quả hạ tầng, chuyển lợi thế kết nối thành lợi thế cạnh tranh và tạo ra kết quả phát triển kinh tế cụ thể.

Theo lãnh đạo tỉnh, Cảng hàng không Phù Cát không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách mà còn cần trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh Gia Lai tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Thứ nhất, tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác trong nước, quốc tế nhằm duy trì, mở rộng chuyến bay quốc tế, nghiên cứu phát triển các đường bay mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

Địa phương đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế khi đáp ứng đầy đủ các quy định.

Thứ hai, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn liên quan đến quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kết nối. Tỉnh đặt mục tiêu thúc đẩy các dự án đã được chấp thuận sớm triển khai, đưa những dự án hoàn thành vào hoạt động để tạo thêm việc làm và đóng góp cho ngân sách địa phương.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, ưu tiên các công trình chiến lược như cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, các tuyến cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển và mạng lưới kết nối giữa khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không với các trung tâm du lịch.

Nghi thức cắt băng khánh thành Dự án Đường cất hạ cánh số 2, Cảng Hàng không Phù Cát.

Theo lãnh đạo tỉnh, hệ thống giao thông đồng bộ sẽ góp phần giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất, thương mại và thu hút đầu tư.

Thứ tư, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tỉnh xác định tiến độ triển khai dự án, hiệu quả khai thác công trình và mức độ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế là những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

“Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng hiệu quả đầu tư phải được thể hiện bằng tăng trưởng thực chất, sự phát triển của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.