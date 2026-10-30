Khánh thành đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát: Gia Lai làm gì để bứt phá?

Công trình chiến lược

Gia Lai vừa khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc). Hai sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng hàng không, mở rộng kết nối quốc tế, tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Đường cất hạ cánh số 2 mở ra nhiều cơ hội phát triển cho tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, chuyến bay quốc tế chở 166 hành khách đáp xuống Cảng hàng không Phù Cát mang ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động vận chuyển hành khách thông thường. Đây là bước đi cụ thể trong hành trình mở cánh cửa Gia Lai ra thế giới và đón thế giới đến với Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đối với Gia Lai, đây là cơ hội để giới thiệu một điểm đến khác biệt, nơi hội tụ vẻ đẹp của biển xanh Quy Nhơn, cảnh quan cao nguyên, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa Chăm, võ cổ truyền Bình Định cùng những giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc.

Sự kết nối giữa biển, rừng và cao nguyên tạo nền tảng phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa đến các hành trình khám phá và trải nghiệm. Việc mở rộng kết nối hàng không quốc tế còn góp phần tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác quốc tế tiếp cận thuận lợi hơn với những tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Gia Lai.

Gia Lai không chỉ hướng đến việc đón thêm những chuyến bay và du khách quốc tế, mà còn mong muốn đón thêm những nhà đầu tư, những dự án mới và những cơ hội hợp tác phát triển lâu dài.

Tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác trong nước, quốc tế để duy trì, mở rộng các chuyến bay quốc tế, phát triển các đường bay mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu sớm đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Tỉnh chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và giá trị đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho hay, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, hình thành các hành lang kinh tế mới.

Ưu tiên thúc đẩy các công trình giao thông chiến lược, nhất là cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các tuyến cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển và hệ thống kết nối giữa khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm du lịch.

Việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông nhằm giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng liên kết vùng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất, thương mại và thu hút đầu tư.

Tiềm năng và cam kết

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại là một trong bốn khâu đột phá, hướng đến mục tiêu xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá.

Phó Thủ tướng Chỉnh Phủ Hồ Quốc Dũng nhìn nhận, Cảng hàng không Phù Cát là một trong 5 cảng hàng không có 2 đường băng, tỉnh Gia Lai lại có hai sân bay là phù Cát và Pleiku, rất thuận lợi để thu hút du khách, kết nối, lưu thông hàng hóa.

Gia Lai có nhiều tiềm năng, lợi thế để nhà đầu tư tìm hiểu, khai thác.

Trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai hội tụ những lợi thế đặc sắc của đại ngàn Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có điều kiện phát triển kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, logistics, thương mại và du lịch.

Cùng với hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và mạng lưới giao thông liên vùng, việc hoàn thiện hạ tầng Cảng hàng không Phù Cát góp phần tăng cường khả năng kết nối giữa Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, mở rộng các hành lang kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Với lợi thế về vị trí địa lý, không gian phát triển rộng lớn, hệ thống cảng biển, cảng hàng không, khu kinh tế và tiềm năng du lịch phong phú, Gia Lai đang tập trung phát huy các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược. Đồng thời, chủ động kết nối với các hãng hàng không, tập đoàn, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư và đối tác quốc tế để thúc đẩy những chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành thực chất cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt các công trình hạ tầng đã đầu tư, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.