Khánh thành Dự án xây dựng các phòng học và công trình phụ trợ Trường THCS Yên Bình

Tham dự có ông Phạm Thế Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Lạng Sơn - đơn vị tài trợ công trình cùng đại diện lãnh đạo địa phương, nhà trường và các cơ quan liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình

Dự án xây dựng các phòng học và công trình phụ trợ Trường THCS Yên Bình được triển khai từ nguồn tài trợ 5 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Petrolimex Lạng Sơn thông qua sự kết nối, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Phạm Thế Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ

Các đại biểu và học sinh chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành

Các đại biểu tham quan công trình

Công trình khởi công ngày 12/2/2026, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm nhà học 2 tầng với 7 phòng học và các hạng mục phụ trợ. Qua đó góp phần bổ sung cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ thiết thực của Công ty TNHH MTV Petrolimex Lạng Sơn để xây dựng công trình. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và MTTQ chăm lo sự nghiệp giáo dục, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lạng Sơn tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu Trường THCS Yên Bình cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, bảo quản và khai thác hiệu quả các phòng học, công trình phụ trợ; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để các em học sinh học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.