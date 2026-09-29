Khánh thành Dự án phát huy giá trị Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Dự lễ có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng qua các thời kỳ cùng thân nhân gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (chủ đầu tư), Dự án phát huy giá trị Di tích lịch sử Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng có tổng mức đầu tư gần 56,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố. Dự án được triển khai nhằm tôn tạo, mở rộng không gian di tích, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, qua đó tạo không gian văn hóa, lịch sử phục vụ công tác giáo dục truyền thống và phát triển du lịch.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ.

Tại khu di tích gốc, các yếu tố nguyên gốc được giữ gìn, đồng thời tu bổ nhà thờ, phục dựng nhà ngang, nhà cầu; cải tạo sân vườn, lối đi, khu mộ thân sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, cổng ngõ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Cùng với đó, dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu di tích dài khoảng 1km và tuyến đường ĐH5 phía Nam dài khoảng 300m; xây dựng nhà vệ sinh, nhà xe, bãi đỗ xe, vịnh đỗ xe. Hệ thống cảnh quan cũng được đầu tư đồng bộ với công viên cây xanh, khu trồng cây lưu niệm, đồi chè, mương nước, cầu đi bộ, kè cảnh quan cùng hệ thống điện, cấp thoát nước.

Công an TP Đà Nẵng đảm bảo an ninh tại buổi lễ.

Theo chủ đầu tư cho biết, trong quá trình triển khai, dự án gặp không ít khó khăn do điều kiện mặt bằng, yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật và công tác bảo tồn di tích. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của thành phố, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn, nhà thầu và sự đồng thuận của người dân, dự án đã hoàn thành, bảo đảm an toàn, chất lượng.

Việc hoàn thành dự án góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, đồng thời tạo thêm không gian phục vụ giáo dục truyền thống, nghiên cứu, tham quan và phát triển du lịch văn hóa, lịch sử.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa dự án vào khai thác là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội của thành phố, nhất là trong dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Theo Phó Chủ tịch Trần Anh Tuấn, cụ Huỳnh Thúc Kháng là chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa lớn, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và từng giữ cương vị Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong quá trình phát triển, Quảng Nam và Đà Nẵng trước đây, nay là TP Đà Nẵng, luôn quan tâm đầu tư các công trình văn hóa, lịch sử. Việc hoàn thành Dự án phát huy giá trị Di tích lịch sử Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.

Các đại biểu với nghi thức cắt băng khánh thành dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn tin tưởng, sau khi đưa vào khai thác, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng; là nơi các thế hệ hôm nay và mai sau tìm hiểu, trân trọng và tiếp nối những giá trị cao đẹp mà cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại.

“Thời gian tới, Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo hành, bảo trì, bảo đảm công trình được vận hành hiệu quả, góp phần phát huy lâu dài các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích”- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.