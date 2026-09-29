Lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn cho biết, công trình nhằm tri ân, tôn vinh cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, đại trí thức của dân tộc, cố Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hướng tới kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cụ.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) dự lễ khánh thành. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, thời gian qua, địa phương luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hạ tầng văn hóa, nhất là hạ tầng văn hóa - lịch sử. Dự án Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những công trình thể hiện định hướng này.

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng năm 1869, gắn với cuộc đời và sự nghiệp của cụ. Qua dự án phát huy giá trị di tích, các hạng mục di tích gốc được tu bổ, tôn tạo, đồng thời bổ sung hạ tầng phục vụ tham quan, dâng hương và giáo dục truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dự án được triển khai trong điều kiện khu vực miền núi còn nhiều khó khăn, song với sự phối hợp của các đơn vị, công trình hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.

Lãnh đạo UBND thành phố đề nghị ban quản lý dự án tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng và khẩn trương hoàn tất công tác thanh quyết toán theo quy định.

UBND xã Thạnh Bình phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch khai thác, phát huy giá trị di tích; đưa Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng trở thành địa chỉ quan trọng trong giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước cho các thế hệ.

Một tiết mục đặc sắc được trình diễn tại lễ khánh thành. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng có tổng mức đầu tư 56,543 tỷ đồng, thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình dân dụng cấp III. Tổng diện tích đất quy hoạch 34.297m² (3,43ha).

Trong khuôn viên khu di tích gốc, dự án giữ nguyên di tích gốc; tu bổ, tôn tạo nhà thờ (nhà chính), phục dựng nhà ngang, nhà cầu; cải tạo khuôn viên, sân vườn, các lối đi bộ, mộ thân sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng và cổng ngõ. Dự án đồng thời tu bổ kè đá bị sạt lở, đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống tưới nước và phòng chống mối mọt.

Một góc công trình Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tuyến đường chính vào khu di tích được nâng cấp với tổng chiều dài khoảng 1.000m, nền đường rộng 11m, mặt đường bê tông nhựa rộng 9m. Đoạn đường trước khu di tích dài khoảng 250m được bố trí vỉa hè, bó vỉa mỗi bên rộng 3m, hệ thống thoát nước dọc, điện chiếu sáng và cổng vào khu di tích.

Tuyến đường ĐH5 phía nam khu di tích được nâng cấp dài khoảng 300m, mặt đường bê tông rộng 5,5m; vỉa hè, bó vỉa mỗi bên rộng 2m, bố trí hố trồng cây và hệ thống mương thoát nước dọc.

Di vật cụ Huỳnh Thúc Kháng được trưng bày tại nhà lưu niệm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Khu phát huy giá trị di tích có diện tích khoảng 17.500m², gồm các hạng mục phục vụ tham quan, sinh hoạt và cảnh quan như 2 nhà vệ sinh, mỗi nhà khoảng 55m²; 2 nhà xe, mỗi nhà khoảng 60m²; bãi đỗ xe khoảng 2.400m² và vịnh đỗ xe khoảng 780m².

Các hạng mục cảnh quan gồm lối đi nội bộ khoảng 2.325m²; khu công viên cây xanh khoảng 2.710m²; khu trồng cây lưu niệm khoảng 410m²; khu trồng cây ăn quả khoảng 340m²; đồi chè khoảng 1.070m² và vườn cây Mính Viên khoảng 800m².

Hình ảnh, tư liệu được sưu tầm và trưng bày tại nhà lưu niệm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dự án còn có mương nước cảnh quan dài khoảng 230m, rộng khoảng 3m, cao khoảng 3,5m; bố trí 3 cầu đi bộ và 1 cống hộp. Kè cảnh quan dài khoảng 230m chạy dọc theo mương, cùng hệ thống cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, cấp nước, thoát nước và điện chiếu sáng.

Việc hoàn thành dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng Khu di tích quốc gia Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan, dâng hương, giáo dục truyền thống và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trước đó, lãnh đạo thành phố thành kính dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, thể hiện lòng tri ân đến nhà chí sĩ yêu nước, đại trí thức của dân tộc, cố Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hướng tới kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cụ.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2, từ trái sang) cùng lãnh đạo thành phố động viên đại diện thân tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ khánh thành. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đại biểu tham quan hình ảnh, tư liệu được trưng bày tại nhà lưu niệm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 3, từ phải sang) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước cổng Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC