Cắt băng khánh thành Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Sáng 29/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại thôn Tiên Cảnh, xã Thạnh Bình.

Tham dự có Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn cùng lãnh đạo thành phố và người thân gia đình cụ Huỳnh Thúc Kháng; đông đảo người dân trong vùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Anh Tuấn nhấn mạnh việc khánh thành Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng có ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, gắn với các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của cụ (1/10/1876-1/10/2026).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, xã Thạnh Bình, các đơn vị liên quan và người dân trong vùng dự án đã phối hợp, đồng thuận, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và mỹ thuật.

Dự án thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” sự tri ân đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sỹ yêu nước, nhà trí thức lớn của dân tộc, từng giữ chức Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, phục vụ giáo dục truyền thống và tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng được thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư với tổng mức kinh phí 56,543 tỷ đồng, có diện tích đất quy hoạch 34.297m².

Trong khuôn viên di tích, dự án giữ nguyên các yếu tố gốc; tu bổ, tôn tạo nhà thờ (nhà chính), phục dựng nhà ngang, nhà cầu; cải tạo sân vườn, lối đi, khu mộ thân sinh cụ Huỳnh và cổng ngõ; đồng thời tu bổ kè đá, đầu tư hệ thống chiếu sáng, tưới nước và phòng, chống mối mọt.

Dự án đồng thời nâng cấp tuyến đường chính vào khu di tích dài khoảng 1.000m, tuyến ĐH5 phía Nam dài khoảng 300m cùng hệ thống vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng và cổng vào khu di tích.

Khu phát huy giá trị di tích rộng khoảng 17.500m² được đầu tư các hạng mục phục vụ tham quan, sinh hoạt và cảnh quan; hệ thống lối đi, công viên cây xanh, khu trồng cây lưu niệm, cây ăn quả, đồi chè và vườn cây Minh Viên.

Điểm nhấn cảnh quan là mương nước dài khoảng 230m kết hợp 3 cầu đi bộ, 1 cống hộp và hệ thống kè bảo vệ; cùng sân vườn, cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh và hệ thống cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, góp phần hoàn thiện không gian phục vụ du khách thăm viếng di tích.

Việc hoàn thành Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ, phục vụ công tác giáo dục truyền thống và giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa đến các thế hệ hôm nay./.