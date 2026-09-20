Lễ khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn

Công viên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn nằm trên đường Phạm Hữu Nhật, phường Ngũ Hành Sơn, được xây dựng tại khu đất dưới chân núi Thổ Sơn, trong khuôn viên danh thắng - di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Công trình được khởi công ngày 21.10.2025, với tổng kinh phí đầu tư hơn 26 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, trên diện tích 8.965m². Các hạng mục chính gồm khu tưởng niệm và dâng hương, bia ghi danh 2.081 liệt sĩ và 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tháp chuông cùng các hạng mục phụ trợ.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng và phường Ngũ Hành Sơn tặng hoa tri ân các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Theo bà Mai Thị Ánh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn, quá trình xây dựng công trình được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, chú trọng tính bền vững, giá trị thẩm mỹ và sự hài hòa với cảnh quan, không gian văn hóa khu vực.

Công viên được hoàn thành không chỉ tạo dựng một không gian khang trang, trang nghiêm để người dân dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với quê hương, đất nước; mà còn góp phần lưu giữ, trao truyền những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của vùng đất Ngũ Hành Sơn.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Công viên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kết tinh tâm huyết của các cấp lãnh đạo, ước nguyện của thân nhân liệt sĩ và tình cảm tri ân của người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi lễ

Công trình là lời khẳng định về sự trường tồn của những chiến công và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đồng thời tạo nên một không gian tưởng niệm để các thế hệ hôm nay và mai sau tìm về, tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Đây không chỉ là không gian linh thiêng để thực hiện các nghi lễ tri ân, mà còn là ‘địa chỉ đỏ’ trường tồn để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, là điểm tựa văn hóa - tâm linh để phường Ngũ Hành Sơn giới thiệu tới người dân, bạn bè và du khách gần xa”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đề nghị phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương; đồng thời xây dựng kế hoạch bảo tồn lâu dài, phát huy hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa của công trình.

Cùng với đó, phường Ngũ Hành Sơn được đề nghị nghiên cứu kết nối Công viên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ với hệ thống di tích và Danh thắng Ngũ Hành Sơn, hình thành không gian di sản gắn kết giữa lịch sử, văn hóa, tâm linh và giáo dục truyền thống.

Việc kết nối này được kỳ vọng góp phần tạo thêm điểm nhấn trong hành trình tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa của người dân và du khách; đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất Ngũ Hành Sơn, phát huy giá trị các di sản gắn với phát triển du lịch Đà Nẵng.

Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP. Đà Nẵng và phường Ngũ Hành Sơn thực hiện nghi thức thỉnh chuông

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm

Công viên sẽ trở thành một địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc