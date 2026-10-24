Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đền Đót

Các đại biểu dự Lễ khánh thành.

Đền Đót tọa lạc trên sườn núi Đốt, thuộc xóm Núi Đẳng, xã Kha Sơn; cùng đình, chùa Viễn và Nghè Mét tạo thành quần thể di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2010. Địa danh núi Đột Sơn và ngôi đền được ghi chép trong các thư tịch cổ, cho thấy dấu ấn lâu đời của di tích trong lịch sử địa phương.

Theo truyền thuyết dân gian, đền thờ Vua Bà, người phụ nữ quê làng Mè theo Hùng Linh Công đánh giặc Ân thời Hùng Vương thứ sáu. Qua nhiều thế hệ, tín ngưỡng thờ Vua Bà cùng những phong tục được lưu truyền đã góp phần nuôi dưỡng lòng biết ơn tiền nhân, gắn kết cộng đồng và bồi đắp bản sắc quê hương.

Các nhà tài trợ trao kinh phí ủng hộ thực hiện công trình tu bổ, tôn tạo Đền Đót.

Trước tình trạng xuống cấp, công trình được triển khai tu bổ từ tháng 3-2026, hoàn thành ngày 21/10/2026, với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự tài trợ của doanh nghiệp và đóng góp của Nhân dân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Đền Đót.

Việc đưa vào sử dụng, công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và thắng cảnh Đền Đót đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân và du khách; tạo không gian để trao truyền phong tục, giáo dục truyền thống, nhất là cho thế hệ trẻ.

Đây cũng là cơ sở để địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ di tích, gắn gìn giữ dấu tích lịch sử với duy trì các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng.