Khánh thành công trình tu bổ Di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần tại xã Tân Quang

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tu bổ Di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần.

Đền Trần Hưng Đạo là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Đền được xây dựng khoảng năm 1948-1949 bằng những vật liệu đơn sơ như tranh, tre, nứa, lá và được xây dựng lại năm 1994, được sửa chữa năm 2004. Đây là nơi thờ tự, tưởng nhớ công lao của to lớn của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Trải qua hơn 30 năm sử dụng, nhiều hạng mục của Đền xuống cấp do tác động của thời gian và điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian sinh hoạt tín ngưỡng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, du khách.

Trước thực tế đó, công trình tu bổ Đền Trần được khởi công ngày 10-3-2025, hoàn thành vào tháng 8-2026. Tổng giá trị công trình gần 1,9 tỷ đồng, được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa, từ sự công đức, đóng góp tự nguyện của các tập thể, cá nhân, con em quê hương, nhà hảo tâm và nhân dân trong, ngoài xã; không sử dụng ngân sách nhà nước.

Việc hoàn thành tu bổ, tôn tạo Đền Trần Quốc Tuấn góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng của di tích; tạo không gian khang trang, an toàn phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, chiêm bái, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.