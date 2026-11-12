Khánh thành công trình trường tiểu học trên 1,2 tỷ đồng

Đại diện lãnh đạo xã Mậu Duệ và các đơn vị tài trợ thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành công trình.

Công trình gồm xây dựng mới 4 phòng học và trang bị bàn ghế học sinh cho 5 phòng học. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình góp phần cải thiện cơ sở vật chất trường lớp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy và học, giúp giáo viên và học sinh có môi trường học tập khang trang, an toàn hơn.

Nguồn hỗ trợ từ Công ty Ichiyoshi và Văn phòng Plan Tuyên Quang thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác giáo dục, góp phần chăm lo điều kiện học tập cho học sinh.