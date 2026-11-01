Khánh thành công trình Trường THCS Tân Trào tại thôn Thia

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 25-8-2025 và hoàn thành vào ngày 10-8-2026 với tổng giá trị quyết toán trên 11 tỷ đồng, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tài trợ. Quy mô xây dựng gồm nhà lớp học 3 tầng với 9 phòng học cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ như sân bê tông, mái che, cổng trường, tường rào, hệ thống cây xanh và giếng khoan.

Bên cạnh hạ tầng xây dựng, công trình còn được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập gồm 22 máy điều hòa, 84 bộ bàn ghế học sinh, cùng hệ thống bàn ghế phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng học tiếng Anh và bảng từ trượt.

Các đại biểu tham quan các hạng mục sau khi hoàn thành.

Việc đưa phân hiệu 2 Trường THCS Tân Trào vào hoạt động giúp hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu phòng học, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học trên địa bàn. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.