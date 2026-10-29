Khánh thành công trình tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải chụp ảnh chung với lãnh đạo thành phố Acapulco bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mexico. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải bày tỏ xúc động trước tình cảm của chính quyền và người dân Acapulco dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời cổ vũ tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Tư tưởng và di sản của Người vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng đối với các phong trào cách mạng và lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm bảo quản tượng, giữ gìn cảnh quan khu vực chung quanh, để nơi đây trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, giúp người dân và du khách tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Mexico.

Thị trưởng thành phố Acapulco bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh những điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và bảo vệ chủ quyền của hai dân tộc; khẳng định, chính quyền Acapulco sẽ tiếp tục quan tâm gìn giữ công trình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hàng loạt hãng truyền thông Mexico, như Quadratin Guerrero, Diario 21, Cuartoscuro đã đưa tin đậm nét về lễ khánh thành công trình tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Acapulco, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của công trình như một biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Mexico, cũng như sự đồng điệu giữa hai dân tộc trong khát vọng về độc lập, tự do, hòa bình và công lý.