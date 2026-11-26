QTO -Chiều 26/11, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Triệu Bình tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Dương Thuận, xã Triệu Bình.

Công trình có tổng kinh phí 20 triệu đồng, trong đó Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 15 triệu đồng, thôn Dương Thuận đối ứng 5 triệu đồng. Công trình góp phần thắp sáng các tuyến đường nông thôn, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Trao biển tượng trưng bàn giao công trình cho đại diện thôn Dương Thuận - Ảnh: LO

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình - Ảnh: LO

Tại chương trình, đại diện Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh đã trao biển tượng trưng bàn giao công trình cho đại diện thôn Dương Thuận và thực hiện nghi thức khánh thành, tham quan công trình.