Đại biểu dự khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên”.

Công trình được triển khai từ ngày 9 - 13/11, gồm 30 cột đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, lắp đặt dọc tuyến đường dài 1km tại bản Bánh. Hệ thống đèn được đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn vào ban đêm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, cải thiện điều kiện sinh hoạt và tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư.

Việc sử dụng đèn năng lượng mặt trời còn giúp tiết kiệm chi phí điện chiếu sáng, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, hướng tới sử dụng năng lượng sạch và phát triển bền vững. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2026 và Xuân tình nguyện năm 2027 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên triển khai.