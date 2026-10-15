Khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường thôn - Đường cờ Tổ quốc" tại xã Quốc Việt

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao biểu trưng cho lãnh đạo xã Quốc Việt

Hoạt động được thực hiện nhằm cụ thể hóa Kế hoạch của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ về việc phối hợp tổ chức các công trình thanh niên trọng điểm tại các xã biên giới, xã đảo, đặc khu và trong thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

Công trình được triển khai trên địa bàn thôn Pác Lạn, xã Quốc Việt, bao gồm lắp đặt 35 bóng đèn năng lượng mặt trời và 70 cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên đoạn đường dài hơn 1,8 km. Tổng kinh phí thực hiện công trình là trên 100 triệu đồng.

Các đại biểu kéo băng khánh thành công trình

Việc đưa công trình vào hoạt động không chỉ giúp bà con thôn Pác Lạn đi lại thuận tiện, an toàn hơn vào đêm tối mà còn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, làm đẹp cảnh quan đường làng, ngõ xóm, đồng thời thể hiện tình cảm, sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân vùng biên giới.