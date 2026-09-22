Khánh thành Công trình thanh niên 'Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc' tại bản Na Khưa

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” tại bản Na Khưa, xã Thanh Nưa.

Công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” tại bản Na Khưa được triển khai thi công từ ngày 19/9 đến ngày 21/9/2026 trên con đường nội bản 1,5km với 30 cột đèn, cờ. Việc thực hiện công trình nhằm cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ tiên phong bảo vệ Tổ quốc”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng khu vực biên giới. Công trình thể hiện tình cảm, sự đồng hành và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với vùng biên giới; đồng thời tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các lực lượng và chính quyền địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Những tuyến đường thắp sáng cùng hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, cùng lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.