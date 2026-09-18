Khánh thành công trình thanh niên 'Không gian xanh Trà Tập'

Lực lượng công an tham gia thực hiện công trình “Không gian xanh Trà Tập”. Ảnh: Công an xã Trà Tập

Công trình được triển khai từ đầu tháng 8/2026, hoàn thành ngày 31/8, với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Các hạng mục gồm: lắp đặt 12 cổng sắt chống gỉ, trồng hàng rào cây xanh và hỗ trợ 12 hộ dân trồng cây bóng mát.

Khu tái định cư Mô Rỗi được hình thành sau các đợt thiên tai cuối năm 2025 trên diện tích 1,3ha, bố trí đất ở cho 12 hộ dân. Tổng mức đầu tư khu tái định cư hơn 5 tỷ đồng, gồm đường nội bộ dài gần 150m, hệ thống điện, trạm biến áp, 23 đèn năng lượng mặt trời cùng các hạng mục gia cố mái taluy, rãnh thoát nước và lan can bảo vệ.

Công trình góp phần tạo cảnh quan cho khu tái định cư sau thiên tai. Ảnh: THIỆN TÙNG

Công trình “Không gian xanh Trà Tập” góp phần hoàn thiện cảnh quan, tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp; đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng Công an thành phố đối với người dân khu vực miền núi.