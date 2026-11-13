Khánh thành công trình Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ khu vực Huổi Luông

Quang cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Công trình được triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 29/9/2025 của UBND xã Phong Thổ, chính thức khởi công ngày 7/1/2026. Với sự phối hợp giữa UBND xã Phong Thổ và Đồn Biên phòng Huổi Luông, quá trình xây dựng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong, ngoài tỉnh. Toàn bộ kinh phí thực hiện công trình được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự buổi lễ.

Sau hơn 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành với nhiều hạng mục được sửa chữa, nâng cấp đồng bộ. Trong đó, xây dựng mới hệ thống cổng, cầu thang lên khuôn viên, mở rộng sân hành lễ, xây dựng bức phù điêu phía sau nhà bia; cải tạo hệ thống taluy, cảnh quan cây xanh, điện chiếu sáng, cấp nước và các công trình phụ trợ. Các hạng mục thờ tự như: bia ghi danh, bàn lễ, đèn thờ được thay mới bằng đá xanh; đồng thời bổ sung giá treo chuông đồng, nhà hóa vàng, cột cờ và hệ thống bể chứa nước phục vụ vận hành thác nước cảnh quan.

Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông qua nội dung tại buổi lễ.

Điểm nhấn của công trình là bức phù điêu phía sau nhà bia, tái hiện hình ảnh non sông, biên cương Tổ quốc và người chiến sĩ bộ đội biên phòng sát cánh cùng nhân dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đặc biệt, trên bia đá đã trang trọng khắc ghi đầy đủ thông tin của 16 Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Không gian nhà bia được chỉnh trang theo hướng hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm sự trang nghiêm của công trình tưởng niệm.

Lãnh đạo UBND xã Phong Thổ báo cáo kết quả triển khai xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ khu vực Huổi Luông.

Tổng dự toán ban đầu của công trình là 1 tỷ đồng, trong quá trình triển khai, để bảo đảm tính đồng bộ, chất lượng và mỹ thuật, tổng chi phí thực tế là hơn 1,665 tỷ đồng. Đến thời điểm khánh thành, số kinh phí đã vận động, tiếp nhận đạt hơn 1,225 tỷ đồng; phần còn thiếu hơn 440 triệu đồng sẽ tiếp tục được UBND xã Phong Thổ phối hợp với Đồn Biên phòng Huổi Luông và các đơn vị liên quan vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để hoàn thiện công trình.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà bia.

Việc hoàn thành, đưa Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ khu vực Huổi Luông vào sử dụng là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời ghi nhận tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là địa chỉ đỏ để tổ chức các hoạt động dâng hương, tưởng niệm, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Các đại biểu dâng hương, hoa tại nhà bia.

Tại buổi lễ, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời khẳng định, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Đại biểu tham quan bức Phù điêu.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hộ dân.

Nhân dịp này, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân.