Khánh thành công trình Đền thờ Bác Hồ và dự án Công viên Văn Miếu ở Bắc Ninh

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn, các đại biểu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các địa phương lân cận cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Đền thờ Bác Hồ và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực để các thế hệ người dân Bắc Ninh học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương.

Khu sân kết đoàn và Đền thờ Bác Hồ

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, dự án được triển khai với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Sau thời gian triển khai tích cực, khẩn trương, công trình đã hoàn thành, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tính trang nghiêm, theo đúng dự án được duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của phường Kinh Bắc, phường Võ Cường và các bên liên quan đã cùng chung tay, quyết liệt triển khai dự án, hoàn thành công trình rất có ý nghĩa, đúng dịp chào mừng thành phố Bắc Ninh.

Để phát huy giá trị công trình sau khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và địa phương, đặc biệt là UBND phường Kinh Bắc nghiên cứu mô hình quản lý phù hợp; giữ gìn tuyệt đối sự trang nghiêm, cảnh quan, môi trường và trật tự tại Đền thờ Bác Hồ, Công viên Văn Miếu.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu kết nối Đền thờ Bác Hồ, Công viên Văn Miếu, di tích Văn Miếu Bắc Ninh với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội truyền thống, Quan họ, làng nghề và các không gian văn hóa khác của Bắc Ninh, qua đó khai thác hiệu quả giá trị công trình, để nơi đây thực sự trở thành một địa chỉ văn hóa có sức sống.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ Công viên Văn Miếu được triển khai trên diện tích 4,7ha với tổng mức đầu tư hơn 690 tỉ đồng, tạo lập không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan, kết nối hài hòa với không gian đô thị.

Công trình được chia thành 3 khu với 3 lớp không gian. Khu thứ nhất là quảng trường, kết nối không gian giữa Đền thờ Bác Hồ và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, nơi diễn ra các hoạt động công cộng và không gian cảnh quan xung quanh khu vực.

Thứ hai là Sân Kết đoàn, khai thác biểu tượng hoa sen trong vòng không gian của Lá Đề. Sân được đặt tên “Kết đoàn” để kỷ niệm lần Bác về thăm Bắc Ninh năm 1967, đã bắt nhịp Bài ca “Kết đoàn” để mọi người cùng đồng ca.

Chính giữa sân kết đoàn là Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 6,3m được làm bằng đồng. Hình tượng Bác được phác thảo đứng giữa đài sen, cách điệu hóa bằng những đường nét, hình khối “kỷ hà khúc triết” thể hiện hình tượng Bác như đang nói chuyện, căn dặn đồng bào, với tinh thần vui tươi, đôn hậu, gần gũi.

Hai bên sân bố trí hai Bức phù điêu hình oval được điêu khắc bằng đá tự nhiên với nội dung thể hiện vùng đất Bắc Ninh - lịch sử hào hùng, bản sắc văn hiến và Bác Hồ với Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi lễ

Thứ ba là Đền thờ Bác Hồ được thiết kế quy mô 2 tầng, 8 mái, cấu trúc gỗ truyền thống, diện tích 182m², sân Đền thờ 200m² hình chữ triện được đặt trên một hồ sen hình hoa sen tỏa 8 cánh. Đền thờ soi mình dưới bóng nước - một hình tượng đặc biệt với người Việt Nam.

Mỗi không gian bao gồm nhiều hạng mục đảm bảo công năng và truyền tải ý nghĩa văn hóa của công trình, không chỉ bày tỏ lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Bắc Ninh tới Bác Hồ mà còn là công viên lịch sử, văn hóa lưu giữ dấu ấn 22 lần Bác về thăm Bắc Ninh.

Việc khánh thành Đền thờ Bác Hồ và Công viên Văn Miếu vào thời điểm tỉnh Bắc Ninh hướng tới sự kiện thành lập thành phố Bắc Ninh góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, lịch sử, cảnh quan của đô thị. Đồng thời tạo thêm địa chỉ sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của nhân dân và du khách trong nước và quốc tế.