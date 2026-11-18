Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI; Đảng ủy, UBND xã Kháng Chiến và đông đảo người dân trên địa bàn thôn Hòa Bình.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thôn Hòa Bình là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn của xã Kháng Chiến. Trước đây, vào mùa mưa lũ, mực nước dâng cao, thường xuyên gây ngập úng, chia cắt giao thông, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu tại buổi lễ

Xuất phát từ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người dân, Chi cục Hải quan khu vực VI đã phát động cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị quyên góp, đồng thời vận động xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để chung tay xây dựng cầu Hòa Bình.

Từ nguồn kinh phí vận động được là 1,5 tỷ đồng, công trình được khởi công vào tháng 6/2026. Đến nay, cầu Hòa Bình đã hoàn thành bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn theo kế hoạch đề ra với quy mô tổng chiều dài là 104m, chiều rộng 6m.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Hòa Bình

Tại buổi lễ, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kháng Chiến và các đại biểu đã cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu Hòa Bình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cầu Hòa Bình

Các đại biểu phấn khởi đi trên cây cầu mới

Người dân đi lại thuận tiện trên cầu Hòa Bình

Công trình cầu Hòa Bình được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần khắc phục tình trạng ngập lụt, chia cắt giao thông tại thôn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống. Đặc biệt, công trình còn giúp học sinh đến trường thuận lợi, an toàn hơn trong mùa mưa lũ, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Kháng Chiến.