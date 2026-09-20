Khánh thành công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ trường học tại Yên Minh
Ngày 20-9, Trung đoàn Bộ binh 15, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ các trường học và Trạm Y tế trên địa bàn xã Yên Minh.
Công trình được triển khai từ sự kết nối, vận động nguồn lực xã hội của Trung đoàn Bộ binh 15 với các đơn vị, doanh nghiệp và nhà tài trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Bình Hưng Hòa cùng Petrolimex, Green Farm, Huy Hoàng Gia, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Cần Giờ và các nhà tài trợ.
Công trình khởi công ngày 11-5, có tổng kinh phí 408 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho 4 trường học, Trạm Y tế, 1.704 học sinh và 156 cán bộ, giáo viên, trong đó có 1.404 học sinh bán trú.
Dịp này, các đơn vị, nhà tài trợ cũng đã trao quà hỗ trợ 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho học sinh trên địa bàn.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202609/khanh-thanh-cong-trinh-cap-nuoc-sinh-hoat-phuc-vu-truong-hoc-tai-yen-minh-7d57990/