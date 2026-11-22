Con đường lúa gạo﻿ dài 300 m, nối từ đường Lê Lợi ra đến công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.

Con đường lúa gạo được xây dựng như một hành trình chuyển tiếp từ ruộng bùn, mái nhà tranh, con trâu - người nông dân, đến vùng canh tác hiện đại, nhà kính, máy móc, dữ liệu và nông nghiệp xanh.

Các giai đoạn phát triển của cây lúa.

Tái hiện những hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống nông dân trồng lúa.

Người dân, du khách lưu lại khoảnh khắc tại Con đường lúa gạo.

Trẻ em thích thú 'khám phá' những dụng cụ xưa của người nông dân.

Điểm nhấn của Con đường lúa gạo là màu xanh của 25.000 chậu lúa ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau. Các chậu lúa được trồng, chăm sóc kỹ theo kế hoạch để đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ phục vụ trưng bày tại sự kiện.

Cuối con đường là hình ảnh thể hiện Đề án 1 triệu ha﻿ lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, truyền tải thông điệp về một tương lai xanh, phát triển bền vững của ngành lúa gạo.

Con đường lúa gạo triển lãm trong thời gian diễn ra Festival Quốc tế lúa gạo Việt Nam 2026 (22/25/11).

Trong khuôn khổ Festival, VTV Nam Bộ tổ chức ra mắt hệ sinh thái “Nông dân chốt đơn", triển khai phiên livestream đầu tiên. Đồng thời, ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Thương mại TP Cần Thơ nhằm đồng hành kết nối, hỗ trợ và bảo trợ các chủ thể OCOP tham gia dự án, quảng bá sản phẩm, xây dựng câu chuyện thương hiệu và hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại. Thông qua “Nông dân chốt đơn”, Ban tổ chức mong muốn đồng hành, hỗ trợ người nông dân tiếp cận thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước thích ứng với xu hướng kinh doanh trong thời đại số.

Festival lúa gạo năm nay diễn ra từ 22-25/11, cùng với Con đường lúa gạo, có nhiều hoạt động triển lãm, giới thiệu thành tựu, sản phẩm và công nghệ; trình diễn máy móc phục vụ sản xuất lúa; các hội thảo khoa học, diễn đàn xúc tiến đầu tư; các hội thi về nghệ thuật, sáng tạo từ lúa gạo...