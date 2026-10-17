Cơ sở trợ giúp xã hội Nhà Bác Ái Phước Thạnh tọa lạc tại Tổ 9, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Nghi thức đưa Cơ sở trợ giúp xã hội Nhà Bác Ái Phước Thạnh vào hoạt động.

Cơ sở được khởi công xây dựng vào tháng 4-2024. Khi đưa vào hoạt động, Nhà Bác Ái Phước Thạnh hỗ trợ nơi nghỉ ngơi, ăn ở cho bệnh nhân và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn, giúp áo quan an táng cho người nghèo... Khi được cấp phép, cơ sở dự kiến mở phòng khám đa khoa y học dân tộc phục vụ người dân.

Cắt băng khánh thành Cơ sở trợ giúp xã hội Nhà Bác Ái Phước Thạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Linh mục Tôma Nguyễn Văn Phong chia sẻ trong quá trình xây dựng Nhà Bác Ái Phước Thạnh luôn có sự đồng hành, ủng hộ của quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Khi đi vào hoạt động, cơ sở mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của tổ chức, cá nhân để Cơ sở duy trì hoạt động hiệu quả.

Việc xây dựng Cơ sở trợ giúp xã hội Nhà Bác Ái Phước Thạnh có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp hỗ trợ người yếu thế, người nghèo, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật hoặc những mảnh đời bất hạnh có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, góp phần vào công tác an sinh xã hội ở địa phương.