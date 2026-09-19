Khánh thành cây cầu đầu tiên của mô hình 'Nhịp cầu yêu thương'

Tính đến nay, mô hình đã khởi công xây dựng 4 cây cầu tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Chiều 19/9, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Số 1 tại ấp Công Điền, xã Long Điền. Đây là công trình đầu tiên của mô hình “Nhịp cầu yêu thương” được xây dựng hoàn thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn Số 1 tại ấp Công Điền, xã Long Điền.

Cầu giao thông nông thôn Số 1 dài 25 m, ngang 2,5 m; tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng, do Cụm thi đua Khối Cảnh sát II, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Cà Mau) vận động Nhóm thiện nguyện ACB và Tịnh thất Minh Hải tài trợ.

Cây cầu bê tông cốt thép vững chắc nối liền đôi bờ ấp Công Điền (xã Long Điền).

Không còn phải qua lại bằng cầu khỉ như trước đây, người dân ấp Công Điền vui mừng khi có cây cầu bê tông vững chắc, thuận lợi cho đi lại, giao thương.

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền, phát biểu tại lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Số 1 (ấp Công Điền).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Công an tỉnh Cà Mau và các đơn vị tài trợ, đã giúp bà con vùng sông nước cách trở có được cây cầu kiên cố, đi lại an toàn. Địa phương sẽ quản lý, bảo trì tốt công trình; đồng thời tiếp tục kết nối để có thêm nhiều cây cầu được xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn./.