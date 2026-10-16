Dự lễ khánh thành vào ngày 16/10 có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài; Trưởng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam phụ trách phía Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia Lê Hồng Liêm; Trưởng Ban Liên lạc Khu Đoàn Tây Nam Bộ Lê Trí Dũng và đại diện lãnh đạo xã U Minh, các đơn vị tài trợ cùng đông đảo người dân địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự lễ khánh thành cầu Khu Đoàn Tây Nam Bộ tại xã U Minh.

Cầu Khu Đoàn Tây Nam Bộ có chiều dài 42 m, ngang 3,2 m, tải trọng 2,5 tấn. Đây là món quà tri ân của các cựu cán bộ đoàn đối với vùng quê cách mạng đã từng chở che họ trong những năm tháng kháng chiến.

Trưởng Ban Liên lạc Khu Đoàn Tây Nam Bộ Lê Trí Dũng phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Liên lạc Khu Đoàn Tây Nam Bộ Lê Trí Dũng gởi lời tri ân đến Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Trưởng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam cùng các thế hệ cựu cán bộ Đoàn, đơn vị tài trợ đã tích cực vận động, đóng góp xây dựng cầu Khu Đoàn Tây Nam Bộ trên địa bàn xã U Minh (Cà Mau).

Trong đó, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia hỗ trợ 160 triệu đồng; Chi hội Nữ doanh nhân Bình Dương hỗ trợ 140 triệu đồng; Hội từ thiện Minh Tâm cùng các nhà hảo tâm đóng góp 200 triệu đồng.

“Điều đáng quý không chỉ là giá trị công trình, mà còn ở nghĩa tình đồng đội, tình yêu quê hương và tấm lòng hướng về bà con vùng xa. Nhiều cựu cán bộ Đoàn dù tuổi cao, sức yếu vẫn chắt chiu, đóng góp từng khoản tiền để cùng xây dựng cầu, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn”, ông Lê Trí Dũng nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu Khu Đoàn Tây Nam Bộ.

Phó Chủ tịch UBND xã U Minh Huỳnh Khánh Duy trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho các nhà tài trợ.

Thay mặt địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã U Minh Huỳnh Khánh Duy trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã đồng hành phát triển hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn, phục vụ đời sống và phát triển sản xuất của Nhân dân.

Dịp này, các nhà tài trợ trao 30 suất quà cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã U Minh (mỗi suất trị giá 500.000 đồng).

55 phần quà là dụng cụ học tập được trao tặng nhằm động viên tinh thần cho các em học sinh.