Khánh thành cầu kết nối xã Định Thành và phường Hoà Thành
Chiều 15/10, xã Định Thành tổ chức khánh thành cầu Cây Sộp, nối ấp Lung Lá, xã Định Thành với khóm Xóm Lẫm, phường Hoà Thành. Công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hoá giữa hai địa bàn.
Công trình cầu Cây Sộp được khởi công đầu tháng 8/2026, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Định Thành làm chủ đầu tư; Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Kiệt Bạc Liêu và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và San lấp Bạc Liêu thi công.
Cầu bằng bê tông cốt thép, dài 30 m, mặt cầu rộng 5 m, chiều cao thông thuyền 9 m; hai bên mố cầu được xây dựng kè chống sạt lở. Tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ.
Việc đưa cầu Cây Sộp vào sử dụng giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá giữa xã Định Thành và phường Hoà Thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân địa phương./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khanh-thanh-cau-ket-noi-xa-dinh-thanh-va-phuong-hoa-thanh-a133311.html