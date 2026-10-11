Khánh thành cầu Kênh 6 trị giá 632 triệu đồng, thắm tình quân dân

Cầu Kênh 6 được khởi công xây dựng ngày 19/6/2026, hoàn thành ngày 30/7/2026, với tổng kinh phí 632 triệu đồng từ nguồn vận động hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị tài trợ. Công trình có chiều dài 39m, gồm 3 nhịp, mặt cầu rộng 3,5m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế 3,5 tấn, bảo đảm nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Cầu Kênh 6, ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang được khởi công xây dựng ngày 19/6/2026, hoàn thành ngày 30/7/2026

Trong quá trình xây dựng, UBND xã Thạnh Lộc đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các tổ chức hữu nghị, đơn vị tài trợ và đơn vị thi công huy động các nguồn lực thực hiện công trình. Đặc biệt, lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã, chính quyền địa phương và nhân dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường Kênh 6 đã đóng góp hơn 200 ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình.

Quang cảnh buổi khánh thành. Ảnh: Phương Vũ

Việc đưa cầu Kênh 6 vào sử dụng không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn mà còn tạo điều kiện vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trao hoa cho nhà tài trợ. Ảnh: Phương Vũ