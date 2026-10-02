Khánh thành cầu Giồng Kè trị giá 1,9 tỷ đồng tại Giang Thành

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Giồng Kè.

Sáng 2/10, UBND xã Giang Thành tổ chức lễ khánh thành cầu Giồng Kè.

Cầu Giồng Kè được xây dựng đấu nối vào tuyến Quốc lộ N1, nối liền hai bờ kênh Hà Giang. Cầu có chiều dài 45m, rộng 4m, độ cao thông thuyền 3,7m, độ rộng thông thuyền 14,8m, tải trọng 8 tấn. Kinh phí xây dựng cầu 1,9 tỷ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa.

Người dân đi lại trên cầu Giồng Kè vừa khánh thành.

Cầu Giồng Kè được khánh thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản, nhất là việc đi lại của học sinh; góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, kết nối giữa Quốc lộ N1 và các tuyến giao thông liên xã, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Giang Thành tặng giấy khen 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã.