Khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Thới Bình

Đại diện các nhà tài trợ và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đưa cầu kênh Nhà nước vào phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cây cầu có chiều dài 28 m, mặt cầu rộng 3,2 m, tải trọng 2,5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Trong đó, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau và Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, Công ty TNHH Giải trí Võ Tấn Phát và Công ty Xi măng INSEE Việt Nam đã hỗ trợ tiền và xi măng xây cầu trị giá trên 200 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do xã Thới Bình đối ứng.

Tại lễ khánh thành cầu kênh Nhà nước, Công ty Xi măng INSEE Việt Nam cũng trao 50 phần quà, gồm cặp và một số vật dụng cần thiết, tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Chính quyền địa phương và nhà tài trợ trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thới Bình.

Ông Hồng Bảo Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Bình, thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thới Bình và Nhân dân địa phương trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ. Đồng thời, ông bày tỏ, cây cầu không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn, các em học sinh đến trường dễ dàng hơn mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, vận chuyển nông sản, thuỷ sản, tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân. Đặc biệt, những phần quà dành cho các em học sinh là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vươn lên trong học tập.

Ông Hồng Bảo Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Bình (thứ 3, từ trái sang), trao thư và hoa cảm ơn các nhà tài trợ.

Địa phương mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà tài trợ trong các hoạt động an sinh xã hội và phát triển hạ tầng nông thôn, qua đó góp phần xây dựng quê hương Thới Bình ngày càng khởi sắc.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho Công ty TNHH Giải trí Võ Tấn Phát vì có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bà Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Công ty TNHH Giải trí Võ Tấn Phát vì có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cầu kênh Nhà nước nối liền Ấp 3 và Ấp 4, xã Thới Bình, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn, học sinh đến trường dễ dàng hơn.