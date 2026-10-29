Khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Thạnh Hưng
Ngày 29/10, Hội Nông dân tỉnh An Giang, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp xã Thạnh Hưng và đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành cầu Kênh Ranh - Nghĩa tình quê hương 59 - Từ Bi số 77, tại ấp Thạnh Vinh, xã Thạnh Hưng.
Cầu Kênh Ranh - Nghĩa tình quê hương 59 - Từ Bi số 77 nối liền xã Thạnh Hưng và xã Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ), được xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài 33m, rộng 4m, tải trọng 5 tấn.
Tổng kinh phí xây dựng 480 triệu đồng, do nhóm thiện nguyện Từ Bi Cô Bảy, đoàn thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khanh-thanh-cau-giao-thong-nong-thon-tai-xa-thanh-hung-a501047.html