Khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Thạnh Hưng

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47 ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quyết định số 968 ngày 21/10/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.