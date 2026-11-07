Khánh thành các công trình tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào: Phát huy giá trị 'địa chỉ đỏ' cách mạng

Tôn vinh truyền thống cách mạng, phát huy giá trị di tích

Lễ Khánh thành được tổ chức hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2027). Qua đó, tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; đồng thời khẳng định quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp to lớn của Quốc hội Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngược dòng lịch sử, Tân Trào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chọn làm “Thủ đô Khu giải phóng” trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị triệu tập Quốc dân Đại hội tại đình Tân Trào để thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng (Chính phủ lâm thời), lãnh đạo Nhân dân giành chính quyền.

Quốc dân Đại hội Tân Trào (diễn ra ngày 16 - 17/8/1945) được coi là "Hội nghị Diên Hồng" của thời đại mới, tiền thân của Quốc hội Việt Nam. Đại hội đã kết tinh ý chí độc lập, khát vọng tự do và quyền làm chủ của Nhân dân, thắp lên ngọn lửa Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội ngày 16 - 17/8/1945. Ảnh: N. Linh

Đến nay, Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đi xã Trung Yên (nay thuộc xã Tân Trào) và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào hoàn thành, đưa vào sử dụng có ý nghĩa hết sức thiết thực. Các công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối di sản, từng bước đưa Tân Trào trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử giàu sức lan tỏa; là "địa chỉ đỏ" trong giáo dục truyền thống cách mạng, nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng và lịch sử Quốc hội.

Sự kiện cũng nhằm nâng cao chất lượng không gian tham quan, tạo điều kiện để Tân Trào phát huy tiềm năng du lịch văn hóa, đưa di tích trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tuyên Quang tới đông đảo Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện trang trọng

Với ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử sâu sắc, công tác chuẩn bị cho Lễ Khánh thành đang được Văn phòng Quốc hội phối hợp với tỉnh Tuyên Quang triển khai khẩn trương, đồng bộ.

Tại cuộc họp triển khai công tác phục vụ Lễ Khánh thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị thuộc tỉnh Tuyên Quang và Văn phòng Quốc hội trong việc xây dựng kế hoạch chi tiết cho sự kiện.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Khánh

Nhấn mạnh ý nghĩa sự kiện, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa lưu ý công tác tổ chức phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.

Trước đó, Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với tỉnh Tuyên Quang khảo sát thực tế tại Đình Tân Trào, Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị Tiền bối cách mạng. Đoàn cũng kiểm tra cơ sở vật chất, không gian tổ chức tại Bảo tàng ATK Tân Trào, rà soát kỹ kịch bản chương trình và phương án phối hợp giữa các lực lượng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu. Ảnh Quang Khánh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, việc khánh thành tuyến đường cách mạng và Bảo tàng ATK Tân Trào thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Tỉnh chú trọng làm tốt công tác đón tiếp, tạo thuận lợi nhất cho các đại biểu và Nhân dân đến tham dự sự kiện cũng như tham quan Bảo tàng ngay sau Lễ Khánh thành.

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội khảo sát tại Bảo tàng ATK Tân Trào. Ảnh: Đắc Trường

Việc hoàn thành và khánh thành các công trình thể hiện sự tiếp nối, gìn giữ những giá trị lịch sử của vùng đất cách mạng; khẳng định sức sống của di sản, đồng thời tạo động lực mới trong hành trình phát triển của quê hương Tuyên Quang và đất nước.