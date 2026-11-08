Khánh thành các công trình chào mừng 80 năm Quốc hội Việt Nam tại Tân Trào

Các em học sinh Tân Trào chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự lễ khánh thành.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ khánh thành.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024. Dự án được triển khai theo cơ chế đầu tư công khẩn cấp trong giai đoạn 2025-2026, thực tế thi công và hoàn thành trong 10 tháng.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 9,243 km, điểm đầu tại ngã ba khu vực lán Nà Nưa đi Lũng Tẩu, điểm cuối tại đầu cầu Trung Yên, thôn Quan Hạ, hiện thuộc địa bàn xã Tân Trào. Quy mô đầu tư được thiết kế phù hợp với từng khu vực, bảo đảm kết nối các điểm di tích và khu dân cư. Cùng với nền, mặt đường, các hạng mục cầu, cống thoát nước, nút giao, hè đường, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc diễn văn tại buổi lễ.

Với sự tập trung chỉ đạo của tỉnh, nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và sự đồng thuận của Nhân dân, tuyến đường đã hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, tăng cường kết nối các điểm di tích, phục vụ hoạt động tham quan, về nguồn và phát triển du lịch tại địa phương.

Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào được đầu tư với tổng mức 95 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đại biểu dự lễ khánh thành.

Công trình gồm nhà bảo tàng 2 tầng, diện tích tầng 1 là 2.088 m², tầng 2 là 1.144 m²; phòng chiếu phim có diện tích 534 m² với quy mô 150 chỗ ngồi. Các hạng mục kỹ thuật, sân, cổng, cây xanh, hồ nước và công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ, hài hòa với cảnh quan khu di tích.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Không gian trưng bày của Bảo tàng được tổ chức theo 4 chủ đề: “Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”, “Lựa chọn căn cứ Tân Trào”, “Thời cơ và những quyết sách lịch sử”, “Thủ đô Kháng chiến”. Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, bản đồ và phim tư liệu, Bảo tàng giới thiệu có hệ thống những sự kiện, dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam gắn với vùng đất Tân Trào; quá trình hình thành Khu giải phóng, những quyết sách lịch sử tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại ATK trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành các công trình dự án.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tỉnh Tuyên Quang.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Bảo tàng ATK Tân Trào góp phần bổ sung không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử tại khu di tích, phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập và giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà đơn vị thi công.

Cán bộ và nhân dân xã Tân Trào dự buổi lễ.

Trình diễn nghệ thuật tại buổi lễ.

Việc khánh thành hai công trình là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự phối hợp, hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương cùng quyết tâm của tỉnh Tuyên Quang, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh chung trước Bảo tàng ATK Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tìm hiểu các tư liệu lịch sử tại Bào tàng ATK Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan trưng bày tại Bảo tàng ATK Tân Trào.

Hai công trình được đưa vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất phục vụ bảo tồn, tôn tạo di tích mà còn tạo sự kết nối giữa các địa điểm lịch sử với không gian trưng bày, giới thiệu truyền thống cách mạng. Qua đó, tiếp tục phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào – địa danh gắn liền với những quyết sách lịch sử của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.