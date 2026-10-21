Khánh thành Bia tưởng niệm cố Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski tại thành phố Lublin, Ba Lan

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, ông Krzysztof Zuk - Chủ tịch thành phố Lublin, đại diện gia đình Kiến trúc sư Kazik, các cơ quan chính quyền, báo chí - truyền thông địa phương và đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan phối hợp với chính quyền thành phố Lublin trang trọng tổ chức Lễ khánh thành Bia tưởng niệm Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (Kazik) tại khu vực thành cổ của thành phố Lublin

Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (1944-1997), được người Hội An gọi thân mật là Kazik, là người có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc bảo tồn các di tích lịch sử và khảo cổ tại Việt Nam như cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn và Hội An

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Hoàng Hải xúc động nhắc lại những ký ức, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, người dân Hội An - Đà Nẵng nói riêng về cố Kiến trúc sư Kazik, người có công rất lớn trong việc phục hồi, gìn giữ, bảo tồn và quảng bá giá trị văn hóa lịch sử của các quần thể di sản tại Hội An, Mỹ Sơn, Huế... góp phần quan trọng để các di sản này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Cố Kiến trúc sư Kazik đã dành chọn tình cảm, sự tận tụy đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời cho công cuộc bảo tồn di sản văn hóa lịch sử của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh sự kiện Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cố Kiến trúc sư Kazik mang ý nghĩa đặc biệt hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày mất của ông (1997 - 2027).

Đại sứ Hà Hoàng Hải đã trân trọng trao Thư chúc mừng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho chính quyền thành phố Lublin và gia đình cố Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski

Sự kiện không chỉ là sự thể hiện lòng biết ơn, ghi nhận những thành tựu, di sản quý báu của ông, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị, quan hệ giữa Việt Nam và Ba Lan, trong đó hình tượng ông Kazik vẫn luôn là biểu tượng gắn kết giữa hai quốc gia.

Trước buổi Lễ Khánh thành Bia tưởng niệm cố Kiến trúc sư Kazik, Đại sứ Hà Hoàng Hải đã có cuộc làm việc với Chủ tịch thành phố Lublin Krzysztof Zuk trao đổi về tình hình và triển vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan; khả năng kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của hai nước, trong đó có thành phố Đà Nẵng và thành phố Lublin.

Biểu diễn nghệ thuật tại sự kiện

Các đại biểu tham dự sự kiện

Đồng thời, thảo luận về ý tưởng tổ chức các sự kiện văn hóa tại Lublin nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski với sự tham dự của các đoàn nghệ thuật Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Nhân dịp này, Đại sứ Hà Hoàng Hải đã trân trọng trao Thư chúc mừng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho chính quyền thành phố Lublin và gia đình cố Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski.

Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (1944-1997), được người Hội An gọi thân mật là Kazik, là người có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc bảo tồn các di tích lịch sử và khảo cổ tại Việt Nam như cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn và Hội An.

Từ đầu thập niên 1980, kiến trúc sư Kazik đã tình nguyện sang Việt Nam thông qua một chương trình được ký kết bởi Chính phủ Việt Nam và Ba Lan nhằm giúp Việt Nam phục chế lại các di tích cổ tại Mỹ Sơn.