Khánh thành bếp ăn bán trú tại điểm trường Tơ Pơơ, xã Bến Giằng

Đại diện Quỹ Loan (bên phải) trao bảng tượng trưng công trình bếp ăn bán trú cho điểm trường Tơ Pơơ. Ảnh: Y THƠM

Trước đây, bếp ăn tại điểm trường Tơ Pơơ được dựng tạm bằng tôn, đun nấu bằng củi với cơ sở vật chất thiếu thốn, ảnh hưởng đến việc tổ chức bữa ăn và chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Phần lớn học sinh tại điểm trường là con em đồng bào Cơ Tu, đời sống phụ thuộc vào làm nương rẫy nên còn gặp nhiều khó khăn.

Nhờ sự hỗ trợ từ các quỹ, hai phòng học cũ được cải tạo thành bếp ăn bán trú rộng 96m², bố trí các khu vực chức năng riêng biệt gồm bảo quản, sơ chế và chế biến thực phẩm, đồng thời tích hợp hệ thống cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Bếp ăn còn được trang bị bếp ga, bồn rửa, bàn sơ chế, nồi cơm điện, tủ lạnh, tủ lưu mẫu thức ăn, máy lọc nước và kệ đựng bát đĩa. Tổng kinh phí xây dựng, cải tạo và mua sắm trang thiết bị hơn 497 triệu đồng.

Việc đưa bếp ăn bán trú vào vận hành không chỉ cải thiện điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mà còn giảm bớt vất vả cho đội ngũ giáo viên, giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Qua đó, phụ huynh càng thêm yên tâm gửi con đến lớp, góp phần duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại địa phương.