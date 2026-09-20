Khánh thành Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng, NHG mở rộng hệ sinh thái sang y tế

Lễ khánh thành có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại diện các cơ quan Trung ương, TP.HCM, các cơ sở y tế, giáo dục, đối tác...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, lãnh đạo Tập đoàn NHG, HIU Hospital và các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

TP.HCM kỳ vọng mô hình Trường – Viện – Bệnh viện tạo giá trị thực

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng mô hình Trường – Viện – Bệnh viện có ý nghĩa trong việc kết nối đào tạo nhân lực Y tế với thực hành lâm sàng, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Lễ khánh thành.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, buổi lễ khánh thành bệnh viện này là sự hội tụ, là kết quả và là minh chứng sinh động cho nhiều chính sách lớn của Trung ương.

Đó là Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đó là kết quả của Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đó là việc cụ thể hóa Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Việc khánh thành và đưa vào hoạt động bệnh viện hôm nay cho thấy những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã thật sự đi vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể, phần việc cụ thể và phục vụ chính cuộc sống của người dân.

Vì thế, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị bệnh viện trở thành cơ sở thực hành chính của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, phục vụ đào tạo bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên; đồng thời tham gia phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao và lựa chọn một số chuyên khoa để đầu tư tập trung.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, lãnh đạo TP.HCM đề nghị bệnh viện đồng hành cùng thành phố trong chăm sóc sức khỏe cho các nhóm yếu thế, người cao tuổi, phục hồi chức năng và các chương trình sức khỏe cộng đồng.

NHG

không đặt hiệu quả kinh tế trước chất lượng và niềm tin của người bệnh

Tiếp thu các định hướng của Chính phủ và TP.HCM, ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NHG cho biết, Tập đoàn xác định Y tế là lĩnh vực đầu tư có yêu cầu đặc thù, trong đó người bệnh là trung tâm; chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và y đức là những nguyên tắc ưu tiên.

Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) khẳng định bệnh viện đặt chất lượng và niềm tin lên hàng đầu.

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng được xây dựng để trở thành một bệnh viện đại học theo đúng nghĩa, là nơi khám, chữa bệnh chất lượng cao, nơi đào tạo thầy thuốc và nơi nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật y học.

"Thông điệp “Y học thông minh - Phụng sự trong yêu thương” chính là lời cam kết của chúng tôi với người bệnh và cũng là thước đo để đánh giá sự thành công của bệnh viện", ông Hoàng Quốc Việt khẳng định.

Theo đó, NHG sẽ lựa chọn một số chuyên khoa để đầu tư tập trung, thu hút chuyên gia trong và ngoài nước, tăng cường hợp tác và chuyển giao kỹ thuật; đồng thời phát triển HIU Hospital thành cơ sở thực hành chính của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe chủ động

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) định hướng triển khai bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu y tế theo quy định và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc trong hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và quản trị.

GS.TS.BS. Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng HIU kiêm Giám đốc HIU Hospital phát biểu trong Lễ khánh thành.

Theo kế hoạch của NHG, HIU Hospital sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và phòng bệnh trước hết cho gần 100.000 học sinh, sinh viên cùng hơn 5.500 người lao động trong hệ thống. Bệnh viện cũng sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện, phòng chống dịch và các nhiệm vụ y tế công ích khi thành phố giao nhiệm vụ.

NHG cũng cho biết sẽ nghiên cứu phát triển các lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, lão khoa và phục hồi chức năng; đồng thời dành nguồn lực cho các chương trình hỗ trợ người nghèo, người yếu thế và sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng được phát triển trong mối liên kết với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Tập đoàn Nguyễn Hoàng, theo định hướng kết nối khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ...

Trước đó, ngày 14/9/2026, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế ban hành Quyết định số 344/QĐ-KCB, phê duyệt Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng là bệnh viện vệ tinh tham gia Đề án “Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026–2030” với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Vì thế, hai bệnh viện này có thể phối hợp phát triển chuyên khoa, đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật và triển khai các chương trình nghiên cứu.