Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng khánh thành Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống Điện Biên.

Đến dự lễ khánh thành có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực UBND cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống Điện Biên do Công ty Cổ phần Vân Long làm chủ đầu tư, có 18 khoa phòng, quy mô 200 giường bệnh, tổng vốn đầu tư hơn 446 tỷ đồng. Công trình chính gồm 13 tầng nổi và 2 tầng hầm, được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh như máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy chụp cắt lớp vi tính (CT), hệ thống xét nghiệm, phẫu thuật và hồi sức cấp cứu.

Đây là một trong những dự án đầu tư y tế ngoài ngân sách có quy mô lớn tại Điện Biên, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế công lập, tạo thêm điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Ngày 13/11/2026, Bộ Y tế đã cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống Điện Biên, tạo cơ sở pháp lý để Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động.

Đại biểu dự lễ khánh thành.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Công ty Cổ phần Vân Long cùng tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống Điện Biên trong quá trình đầu tư xây dựng, hoàn thiện các điều kiện để đưa Bệnh viện vào hoạt động. Đồng chí nhấn mạnh, việc có thêm một cơ sở khám, chữa bệnh hiện đại trên địa bàn mang ý nghĩa thiết thực đối với tỉnh miền núi, biên giới như Điện Biên, góp phần giảm chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống Điện Biên.

Để Bệnh viện hoạt động hiệu quả, đồng chí đề nghị chủ đầu tư và Ban Giám đốc Bệnh viện chú trọng bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển đội ngũ y, bác sĩ có trình độ, trách nhiệm và y đức. Đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch giá dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh; quan tâm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi đủ điều kiện. Bệnh viện cần tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế công lập trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và chuyển tuyến điều trị.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Y tế thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ Bệnh viện trong giai đoạn đầu vận hành, hướng tới xây dựng cơ sở y tế chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, từng bước tạo dựng niềm tin đối với Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cùng đại biểu tham quan cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống Điện Biên.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện chủ đầu tư và các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống Điện Biên, chính thức đánh dấu việc đưa công trình vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế Phạm Giang Nam trao giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống Điện Biên.