Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành bệnh viện. (Ảnh: K.N)

Dự án nhóm A thuộc lĩnh vực y tế cấp I này có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác, được xây dựng trên diện tích 2,42ha với quy mô 300 giường bệnh.

Công trình có khối nhà chính từ 3 đến 8 tầng, được trang bị 12 phòng mổ hiện đại cùng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin tiên tiến (HIS, LIS, PACS, EMR) tạo nền tảng cho công tác quản lý, điều hành, kết nối dữ liệu và triển khai bệnh án điện tử. Bên cạnh đó, gói mua sắm trang thiết bị y tế trị giá 180 tỷ đồng với 67 danh mục đang được khẩn trương triển khai lắp đặt.

Việc khánh thành bệnh viện là dấu mốc chiến lược, nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu các bệnh lý chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ dự kiến đưa cơ sở y tế vừa khai trương vào hoạt động, đón những bệnh nhân đầu tiên trước thềm năm 2027.