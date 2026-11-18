Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ được xây dựng trên diện tích 2,42ha, tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh.

Dự án được khởi công từ cuối năm 2020 và hoàn thành sau gần 6 năm triển khai xây dựng. Bệnh viện được triển khai hệ thống công nghệ thông tin và các phần mềm phục vụ hoạt động, như: HIS, LIS, PACS, EMR… tạo nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, trong quản lý và hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Toàn cảnh Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đây là bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, điều trị chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực ĐBSCL.

Phát biểu tại lễ khánh thành, BSCKII. Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, việc đưa Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ vào hoạt động đánh dấu bước phát triển quan trọng trong định hướng phát triển y tế chuyên sâu của khu vực ĐBSCL.