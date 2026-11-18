Dự án bệnh viện này được xây dựng trên diện tích 2,42ha tại Khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh, phường An Bình, TP. Cần Thơ với tổng vốn đầu tư 950 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, thuộc dự án nhóm A, công trình dân dụng cấp I.

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ góp phần phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh chuyên sâu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nguyễn Ngân

Công trình có quy mô 300 giường gồm khối nhà chính cao từ 3 - 8 tầng, 2 phòng mổ cấp cứu, 10 phòng mổ cùng hệ thống các khoa, phòng chức năng. Đi kèm là các hạng mục phụ trợ đồng bộ như hệ thống điện dự phòng, trung tâm khí y tế, trạm xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, nhà xe, đường nội bộ và cảnh quan.

Bên cạnh đó, dự án triển khai các hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm phục vụ hoạt động bệnh viện gồm HIS, LIS, PACS, EMR, tạo nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý và hoạt động chuyên môn.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất của bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Ngân

Với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, điều trị chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực ĐBSCL. Công trình được khánh thành và bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận, quản lý, vận hành.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, BS CKII Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Lễ khánh thành Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Ngân

Phát biểu tại lễ khánh thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, BS CKII Nguyễn Minh Vũ khẳng định: việc hoàn thành Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ĐBSCL. Đây là khu vực có nhu cầu khám, chữa bệnh đa dạng, trong đó chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng là những lĩnh vực đòi hỏi cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực chuyên môn chuyên sâu.

Bệnh viện tọa lạc tại Khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh, phường An Bình, TP. Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Ngân

Khi được tiếp nhận, vận hành và khai thác hiệu quả, công trình sẽ góp phần hình thành cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình tại khu vực Tây Nam Bộ; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, hạn chế việc phải di chuyển xa để tìm kiếm các dịch vụ điều trị chuyên khoa phù hợp.

Ý nghĩa của công trình không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay số lượng phòng chức năng, phòng mổ được trang bị, mà còn ở khả năng mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu cho người dân. Đối với những trường hợp chấn thương cần can thiệp phẫu thuật, điều trị và phục hồi chức năng, việc phát triển thêm cơ sở y tế chuyên khoa tại Cần Thơ sẽ góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời giảm bớt khó khăn về thời gian, chi phí và việc đi lại của người bệnh cùng gia đình.

Việc đưa công trình vào khai thác đồng bộ, hiệu quả bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ sẽ là bước bổ sung quan trọng cho hệ thống y tế chuyên sâu tại ĐBSCL, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.