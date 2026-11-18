Công trình có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh, được kỳ vọng bổ sung năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nghi thức cắt băng khánh thành bệnh viện.

Bệnh viện được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, xây dựng trên diện tích 2,42 ha tại Khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh, phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Đây là công trình nhằm phát triển năng lực điều trị chuyên sâu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, góp phần hoàn thiện mạng lưới cơ sở y tế chuyên khoa tại khu vực.

Theo thiết kế, bệnh viện có khối nhà chính cao từ 3-8 tầng, bố trí 2 phòng mổ cấp cứu, 10 phòng mổ cùng hệ thống các khoa, phòng chức năng. Các hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ, gồm hệ thống cấp điện dự phòng, trung tâm khí y tế, trạm xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, nhà xe, đường giao thông nội bộ và cảnh quan.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ có quy mô 300 giường bệnh, tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng.

Cùng với cơ sở hạ tầng, bệnh viện được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế với tổng giá trị 180 tỷ đồng, gồm 67 danh mục thiết bị. Hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm quản lý bệnh viện cũng được triển khai, gồm HIS, LIS, PACS và EMR, phục vụ công tác quản lý khám, chữa bệnh, xét nghiệm, lưu trữ hình ảnh y khoa và hồ sơ bệnh án điện tử.

Việc đưa bệnh viện vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nhu cầu khám, điều trị các bệnh lý cơ xương khớp và chấn thương ngày càng tăng. Các trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn lao động, chấn thương sinh hoạt cùng nhiều bệnh lý cần can thiệp phẫu thuật chuyên sâu đặt ra yêu cầu phát triển các cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn, trang thiết bị và nhân lực.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất.

Trước đó, trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện công trình, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu trang thiết bị y tế, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, hồ sơ pháp lý và chuyên môn trước khi đưa bệnh viện vào hoạt động.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại khu vực, giảm áp lực chuyển tuyến đến các bệnh viện ngoài vùng; đồng thời tạo thêm điều kiện để phát triển kỹ thuật chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị các bệnh lý chấn thương chỉnh hình, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.