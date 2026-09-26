Khánh thành bể chứa nước phục vụ học sinh cụm điểm trường Sủng Phính

Lãnh đạo Đảng ủy cùng đơn vị tài trợ cắt băng khánh thành bể chứa nước phục vụ học sinh.

Công trình có dung tích 300m³, tổng kinh phí đầu tư 810 triệu đồng, toàn bộ được trích từ số tiền tiết kiệm của em Hoàng Trần Khánh Lâm, học sinh lớp 10A3 Trường THCS – THPT Vinschool Imperia, cùng sự hỗ trợ của gia đình.

Thắng Mố là địa bàn còn nhiều khó khăn, tình trạng thiếu nước sinh hoạt thường xuyên xảy ra vào mùa khô, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và sinh hoạt của giáo viên, học sinh. Bể chứa nước 300m³ đưa vào sử dụng giúp giải quyết cơ bản tình trạng này, bảo đảm nguồn nước hợp vệ sinh, ổn định cho cụm điểm trường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Thắng Mố đã trao giấy khen cho em Hoàng Trần Khánh Lâm cùng bố mẹ em, ghi nhận nghĩa cử đóng góp xây dựng công trình dân sinh cho học sinh vùng khó.