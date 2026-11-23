Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Công trình được xây dựng tại thôn Há Súa, xã Mèo Vạc, trên khu đất rộng khoảng 3 ha, do nhà giáo Nguyễn Xuân Khang và Trường Marie Curie (Hà Nội) tài trợ với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Khởi công tháng 3-2025, sau hơn một năm triển khai xây dựng, đến nay công trình hoàn thành và chính thức được khánh thành, bàn giao cho địa phương quản lý, đưa vào sử dụng.

Trường được đầu tư đồng bộ với hệ thống giảng đường gồm 40 phòng học, 2 phòng thực hành, 12 phòng làm việc và hội trường sức chứa 100 người. Khu ký túc xá gồm 2 tòa nhà riêng biệt dành cho học sinh nam và nữ, mỗi tòa cao 3 tầng, có khả năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 700 học sinh; khu nhà công vụ có 12 phòng đôi. Bên cạnh đó, nhà ăn rộng khoảng 800 m², có thể phục vụ cùng lúc từ 200-300 người, cùng nhà thể chất, sân thể thao, thư viện và các công trình phụ trợ phục vụ học tập, sinh hoạt. Theo thiết kế, trường có khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh.

Toàn cảnh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc.

Điểm nhấn của công trình là sự kết hợp giữa kiến trúc mang dấu ấn văn hóa Hà Nội với bản sắc văn hóa địa phương. Các hạng mục được đặt tên theo Thăng Long tứ trấn như cổng Quán Thánh, giảng đường Bạch Mã, sân thể thao Voi Phục, ký túc xá Kim Liên. Nhiều chi tiết kiến trúc mang nét truyền thống của đồng bào vùng cao được thể hiện qua cổng gỗ, mái ngói âm dương, hành lang lát gạch đỏ, tạo nên không gian gần gũi với cảnh quan và văn hóa bản địa.

Năm học 2026-2027, trường đã tuyển sinh gần 500 học sinh thuộc 6 xã trên địa bàn huyện Mèo Vạc cũ. Việc công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi để học sinh vùng cao được học tập, ăn ở, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn; giúp các em yên tâm đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội) trao biểu trưng “chìa khóa tay” công trình cho địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và trao chìa khóa biểu trưng bàn giao, tiếp nhận công trình giữa đại diện Trường Marie Curie (Hà Nội) và địa phương.