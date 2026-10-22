Khánh thành, bàn giao Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường thôn Đồng Tiến, xã Cúc Phương..

Các đại biểu dự lễ khánh thành.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân khu 3; Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1; Trung tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9; đồng chí Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3; đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo xã Cúc Phương cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Tiến.

Thực hiện chủ trương của Khối thi đua số 2 (Bộ Quốc phòng) về xây dựng công trình phúc lợi xã hội tặng nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, năm 2026, các đơn vị trong Khối đã hỗ trợ 2,4 tỷ đồng xây dựng Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường tại thôn Đồng Tiến. Công trình được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 giao Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, tổ chức thi công, phối hợp với các cơ quan chức năng của Quân khu, các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện.

Việc lựa chọn thôn Đồng Tiến để xây dựng công trình xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương. Cúc Phương là xã miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, riêng thôn Đồng Tiến có trên 90% dân số là người Mường. Trong khi các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì thường xuyên, nhà văn hóa thôn cũ có diện tích sử dụng hơn 80m², đã xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.

Ngày 22/4/2026, công trình được khởi công. Trong quá trình thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, gồm lực lượng thường trực và dân quân tự vệ tham gia hơn 300 ngày công; cấp ủy, chính quyền xã huy động các lực lượng và nhân dân địa phương đóng góp 120 ngày công hỗ trợ xây dựng, dọn dẹp và hoàn thiện công trình.

Trung tâm được xây mới theo kiến trúc nhà sàn hai tầng, năm gian, kết cấu hệ khung và sàn bê tông cốt thép, tổng diện tích sàn 340,3m², cùng các hạng mục sân, khuôn viên, cải tạo tường rào, cổng và trang thiết bị đồng bộ.

Đến nay, công trình đã hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 bày tỏ niềm vui khi công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi công trình được xây dựng không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về cơ sở vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Hưng mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm quản lý, giữ gìn, khai thác hiệu quả công trình, để công trình thực sự phát huy giá trị lâu dài, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường phối hợp với địa phương trong thực hiện các hoạt động dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Đồng chí khẳng định, chăm lo cho nhân dân là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tô thắm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Đồng Tiến quản lý, sử dụng.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 (Bộ Quốc phòng) trao tặng quà cho xã Cúc Phương, cán bộ và nhân dân thôn Đồng Tiến.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng quà cho xã Cúc Phương, cán bộ và nhân dân thôn Đồng Tiến.

Nhân dịp này, đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 (Bộ Quốc phòng), lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Bộ CHQS tỉnh trao tặng quà cho xã Cúc Phương, cán bộ và nhân dân thôn Đồng Tiến.

Các đại biểu tham quan Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường thôn Đồng Tiến, xã Cúc Phương.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên công trình, thể hiện mong muốn công trình được quản lý, khai thác hiệu quả, phát huy giá trị lâu dài.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ.