Đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa 80 triệu đồng của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các phần quà của các đơn vị tài trợ cho gia đình bà Đỗ Thị Chung, người thờ cúng liệt sĩ Vũ Văn Cảnh ở thôn Y Can, xã Quy Mông.

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đỗ Thị Chung ở thôn Y Can, xã Quy Mông.

Tiếp đó, đoàn công tác đã trao hỗ trợ 20 triệu đồng của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và 60 triệu đồng của các đơn vị tài trợ cho gia đình ông Đỗ Hữu Xây, người thờ cúng liệt sĩ Đỗ Văn Giao ở thôn Báo Đáp 3, xã Trấn Yên.

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đỗ Hữu Xây ở thôn Báo Đáp 3, xã Trấn Yên.

Dịp này, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi quà động viên các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của toàn xã hội đối với người có công và thân nhân liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp các gia đình chính sách có điều kiện sống tốt hơn.