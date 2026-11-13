Khánh thành, bàn giao 'Nhà tình nghĩa' cho gia đình chiến sĩ cảnh sát cơ động

Các đại biểu cắt băng khánh thành "Nhà tình nghĩa" cho gia đình Trung sĩ Triệu Nho Chiến.

Ngôi nhà được khởi công ngày 3/6/2026, do Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc chủ trì thi công. Sau hơn 5 tháng xây dựng, với sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 1 cùng hàng trăm ngày công lao động, ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trao hỗ trợ 150 triệu đồng cho gia đình Trung sĩ Triệu Nho Chiến. Công an tỉnh Thái Nguyên và xã Dân Tiến cũng trao tặng gia đình những phần quà ý nghĩa.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trao hỗ trợ 150 triệu đồng cho gia đình Trung sĩ Triệu Nho Chiến.

Trung sĩ Triệu Nho Chiến là người dân tộc Dao, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp, song gia đình chưa có điều kiện xây dựng mới. Việc hoàn thành, bàn giao căn nhà mới là nguồn động viên thiết thực, giúp đồng chí Chiến yên tâm công tác.