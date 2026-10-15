Khánh thành, bàn giao nhà đồng đội

Dự lễ khánh thành có Đại tá Trần Đức Sinh, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 và chỉ huy Kho K79 cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.

Đại tá Trần Đức Sinh và chỉ huy Kho K79 cùng nhân dân tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, cùng gia đình Thượng úy QNCN Nguyễn Hải Long trong Lễ khánh thành, bàn giao nhà.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội với mục đích hỗ trợ xây dựng "Nhà đồng đội", nhằm giúp đỡ, góp phần giảm bớt những khó khăn về nhà ở cho các đối tượng chính sách và gia đình quân nhân đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn, Quân khu 2 đã trích Quỹ "Ngày vì người nghèo" do cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quân khu đóng góp, ủng hộ xây dựng căn nhà tặng gia đình Thượng úy QNCN Nguyễn Hải Long, Nhân viên Ban Chính trị, Kho K79, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 2.

Ngôi nhà có tổng trị giá 800 triệu đồng (Quân Khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tự bảo đảm) có kết cấu bê tông cốt thép kiên cố với thiết kế 1 tầng và 1 gác lửng. Sau gần 7 tháng thi công (tháng 4 đến nay) với tinh thần khẩn trương, tích cực của gia đình, sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình và đầy trách nhiệm của đồng đội và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ quan.

Đại tá Trần Đức Sinh trao biểu trưng số tiền hỗ trợ gia đình Thượng úy QNCN Nguyễn Hải Long.

Đại tá Trần Đức Sinh trao quà gia đình Thượng úy QNCN Nguyễn Hải Long.