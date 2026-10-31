Khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn ở Mường Bo

Dự chương trình có Chuẩn đô đốc Hồ Thanh Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Hải quân; đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và một số doanh nghiệp.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Vàng A Ướng, thôn Thanh Phú, xã Mường Bo.

Công trình được triển khai theo Kế hoạch số 01/KH-BTG&DV-CT ngày 16/1/2026 về phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai và Cục Chính trị Quân chủng Hải quân.

Gia đình ông Vàng A Ướng có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở chưa bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Sau khi khảo sát, cấp ủy, chính quyền xã Mường Bo đã đề xuất hỗ trợ gia đình ông xây nhà mới, đồng thời vận động các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Chuẩn đô đốc Hồ Thanh Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Hải quân, trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà và tặng ti vi cho gia đình ông Vàng A Ướng, thôn Thanh Phú, xã Mường Bo.

Sau hơn 7 tháng thi công, ngôi nhà được đưa vào sử dụng từ ngày 19/7/2026, với tổng kinh phí 235 triệu đồng. Trong đó, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân hỗ trợ 50 triệu đồng; gia đình đối ứng 130 triệu đồng; cộng đồng dân cư và họ hàng hỗ trợ 55 triệu đồng bằng vật liệu xây dựng và ngày công.

Ngôi nhà giúp gia đình ông Vàng A Ướng ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Năm 2026, Cục Chính trị Hải quân hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn tại các xã Việt Hồng, Lương Thịnh, Quy Mông, Mường Bo và Y Tý. Ngoài ra, mỗi hộ còn được Cục Chính trị Hải quân tặng thêm một ti vi.

Các đại biểu tham quan ngôi nhà mới của gia đình ông Vàng A Ướng, xã Mường Bo.

Hoạt động góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.