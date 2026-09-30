Khánh thành, bàn giao các công trình an sinh xã hội

Quang cảnh chương trình - Ảnh: K.H

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 70 bộ máy tính, trị giá 770 triệu đồng cho 3 trường học, gồm: Trường THPT Hùng Vương và Trường THCS Cự Nẫm (xã Bố Trạch), Trường THPT số 2 Lê Lợi (xã Nam Gianh); trao 50 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho học sinh.

Đồng thời, hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Chung, ở thôn Hưng Trạch, xã Bố Trạch và 490 triệu đồng xây dựng khu vui chơi, hoạt động thể chất cộng đồng tại thôn Thọ Lộc, xã Bố Trạch. Tổng kinh phí của chương trình là 1,36 tỉ đồng.

Đại diện Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Đoàn Thanh niên BIDV trao biển tượng trưng các công trình an sinh xã hội - Ảnh: K.H

Được biết, trong quá trình triển khai, Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên BIDV Quảng Bình đã tham gia khảo sát, giám sát việc thực hiện các công trình.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với học sinh tại khu vui chơi, hoạt động thể chất cộng đồng ở thôn Thọ Lộc, xã Bố Trạch - Ảnh: K.H

Không chỉ bổ sung điều kiện học tập, vui chơi và sinh hoạt, các công trình, phần quà còn là sự động viên thiết thực đối với học sinh và những các hộ gia đình khó khăn. Qua đó, tạo thêm động lực để học sinh, người dân yên tâm học tập, rèn luyện, ổn định cuộc sống.